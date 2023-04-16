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Звезда «Дома-2» Лера Фрост похвасталась интерьером загородного дома

Экс-участница шоу «Дом-2» Лера Фрост похвасталась подписчикам внутренним дизайном дома.

Лера Фрост похвасталась интерьером загородного дома
© Runews24.ru

Осенью прошло года Валерия стала супругой депутата Антона Ткачева. В личном блоге Фрост показала внутреннее убранство дома. Экс-участница телестройки похвасталась жилищем, но стоимость апартаментов указывать не стала.

Пара обустроила в особняке детскую комнату, гардеробную и гостевую. По словам Валерии, рабочие уже доделывают панорамные окна и камин.

«Пора приоткрыть занавес и поделиться с вами нашей радостью и показать вам небольшую часть уютных уголков нашего дома», - написала Валерия в социальных сетях.

Подписчики Фрост разделились на два лагеря: одна часть поддержала блогера и оценила красоту дома, другая – предостерегла о необходимости скрывать имущество.

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