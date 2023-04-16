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Певица Алсу рассказала, как часто прибегает к услугам косметолога

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Звезда российского шоу-бизнеса Алсу рассказала на страничке в социальной сети о том, как сохраняет моложавый вид.

Алсу рассказала, прибегает ли к услугам косметолога
© РИА Новости

Исполнительница заявила, что часто ходит к косметологу.

«Не буду лукавить. Делаю уколы красоты, какие-то аппаратные процедуры. Не помню их названия, очень сложные, потому что доверяюсь полностью специалистам», – призналась певица.

Сейчас Алсу 39 лет. Первые процедуры, по признанию самой звезды, она сделала по достижению 30-летнего возраста.

Артистка подчеркнула, что в использовании косметологических процедур должна быть умеренность. Слишком очевидные изменения во внешности – это не для нее:

«Я против экстремальных вещей, когда это видно. Например, когда делают губы или скулы. Это надо женщинам оставить, я считаю».

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Также звезда отметила, что ей нравится, когда мужчины тоже ухаживают за собой.

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