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1 час назад

Киркоров объяснил, почему носит компрессионные чулки и зачем позвал домой 12 портных

РИА "ФедералПресс"

Певец Филипп Киркоров рассказал поклонникам, как восстанавливается после пластических операций. Артисту приходится носить компрессорные чулки и ушивать концертные костюмы, так как он значительно похудел.

Киркоров объяснил, почему носит компрессионные чулки
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Недавно Филипп Киркоров перенес несколько пластических операций, но, несмотря на это, продолжает гастрольную деятельность.

Артист рассказал, что проходить период восстановления ему помогает личная помощница. Поп-королю нужно делать перевязки, а также носить компрессорные чулки, чтобы избежать развития тромбоза.

Киркоров также заявил о своем резком похудении. Чтобы экстренно подогнать концертные костюмы под новый размер, пришлось нанять 12 портных, пишет «Пятый канал».

«Сидело 12 портных днем и ночью, чтобы все было вовремя. Брюки с 58-го размера стали 52-го», – говорит Филипп Киркоров.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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