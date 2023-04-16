Киркоров объяснил, почему носит компрессионные чулки

Певец Филипп Киркоров рассказал поклонникам, как восстанавливается после пластических операций. Артисту приходится носить компрессорные чулки и ушивать концертные костюмы, так как он значительно похудел.
Недавно Филипп Киркоров перенес несколько пластических операций, но, несмотря на это, продолжает гастрольную деятельность.
Артист рассказал, что проходить период восстановления ему помогает личная помощница. Поп-королю нужно делать перевязки, а также носить компрессорные чулки, чтобы избежать развития тромбоза.
Киркоров также заявил о своем резком похудении. Чтобы экстренно подогнать концертные костюмы под новый размер, пришлось нанять 12 портных, пишет «Пятый канал».
«Сидело 12 портных днем и ночью, чтобы все было вовремя. Брюки с 58-го размера стали 52-го», – говорит Филипп Киркоров.