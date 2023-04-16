Киркоров объяснил, почему носит компрессионные чулки

Певец Филипп Киркоров рассказал поклонникам, как восстанавливается после пластических операций. Артисту приходится носить компрессорные чулки и ушивать концертные костюмы, так как он значительно похудел.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Недавно Филипп Киркоров перенес несколько пластических операций, но, несмотря на это, продолжает гастрольную деятельность.

Артист рассказал, что проходить период восстановления ему помогает личная помощница. Поп-королю нужно делать перевязки, а также носить компрессорные чулки, чтобы избежать развития тромбоза.

Киркоров также заявил о своем резком похудении. Чтобы экстренно подогнать концертные костюмы под новый размер, пришлось нанять 12 портных, пишет «Пятый канал».