5 звездных пар, которые смогли пережить измену

Мудрость и великодушие или огромная ошибка? Убедились на примере звезд — прощение измены может быть как инвестицией в счастье, так и отсрочкой перед окончательным расставанием.

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Джуд Лоу и Сиенна Миллер

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Хотя на сегодняшний день они больше не пара, Джуд Лоу и Сиенна смогли пережить не один, а целых два эпизода предполагаемой неверности. Сначала стало известно о романе Лоу с няней собственных детей в 2004 году, за что актер публично принес извинения. Несмотря на то, что пара распалась, отношения все же удалось возобновить в 2009 году. Вскоре выяснилось, что Сиенна якобы изменила Джуду с Дэниелом Крейгом, ее бывшим коллегой по фильму и другом, буквально через год после его неверности. Об этом стало известно благодаря обнародованному голосовому сообщению, в котором актриса сказала напарнику, что любит его. Пара это потрясение пережила. Правда, в 2011 все же решила разойтись.

Тарзан и Наташа Королева

Сергей Глушко, известный под творческим псевдонимом Тарзан, измену скрывать не стал и признался в ней публично в своем блоге. По словам артиста, его «ввели в состояние полного неадеквата» и «развели намеренно». «Меня развели, да, я повелся вследствие своего сексизма, без всякой любви. Потому что любовь у меня одна — это женщина, данная богом». Наташа Королева вошла в положение и супруга простила.

Дэвид и Виктория Бекхэм

Один из самых долгоиграющих союзов в мире знаменитостей сегодня кажется образцовым, однако таким он был не всегда. Брак Дэвида и Виктории Бекхэм затрещал по швам, когда личная помощница звезды футбола Ребекка Лоос заявила, что в 2003 году у нее с начальником был четырехмесячный роман. Супруги не сдались перед натиском скандала, и вскоре у них родился второй сын. А в 2011 году на свет появилась дочка. С тех пор слухов было еще немало, но Дэвид и Виктория на них не обращают внимания, надо сказать, они выглядят счастливыми.

Сергей Жигунов и Вера Новикова

Когда стало известно об измене Сергея Жигунова с Анастасией Заворотнюк, брак актера распался, но время шло, и Вера Новикова нашла в себе силы простить предательство. Более того — Вера и Сергей заново поженились, начав с чистого листа. Похоже, стратегия сработала, по крайней мере сперва. Спустя 10 лет совместной жизни ситуация повторилась. Вера Новикова в одном из телевизионных интервью призналась, что верила в счастливое будущее — после такого-то урока жизни. Но Сергея развод и прощение ничему не научили — он закрутил роман с журналисткой Викторией Ворожбит.

Кевин Харт и Энико Пэрриш