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14 минут назад

Певец Филипп Киркоров рассказал, почему лил слезы и мыл пол в московском храме

Мира Маркина

Российский поп-король Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь» (НТВ) накануне Пасхи рассказал о необычном случае, который произошел с ним в храме Матроны Московской.

Киркоров рассказал, почему лил слезы и мыл пол в храме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киркоров рассказал, как в 2010 году пришел в Покровский ставропигиальный женский монастырь в Москве ради молитвы. Певец признался, что посетил церковь в состоянии «отчаяния».

«Там подошла ко мне матушка: «Мы закрываемся уже, бери швабру и драй». Я обалдел: со мной так никто не обращался», — поделился Филипп.

Киркоров ответил на слухи о своем двойнике

Но артист не стал перечить и вымыл пол в храме. Киркоров связывает свой поступок с рождением дочери Аллы-Виктории – девочка появилась на свет девять месяцев спустя после этого события. Он считает это чудом.

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Звёзды,Филипп Киркоров,
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