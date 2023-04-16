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27 минут назад

Сын актрисы Любови Полищук Алексей Макаров появился на публике с девушкой, на которой тайно женился

Мира Маркина

Актер Алексей Макаров, сын актрисы Любови Полищук, появился на премьере сериала "Актрисы" со своим участием в компании Полины — девушки, с которой тайно расписался больше года назад. О том, что давно женат, Макаров рассказал корреспондентам шоу "Ты не поверишь!".

Алексей Макаров показал девушку, на которой тайно женился
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Алексей Макаров появился на публике с возлюбленной впервые и подчеркнул, что Полина не "новая", а "любимая" жена. Он также отметил, что брак с девушкой изменил его к лучшему, в том числе внешне.

Полина моложе Алексея на 23 года. Она педагог по образованию, но сначала работала бортпроводником, а потом стала репетитором по английскому языку.

Шер появилась на публике с молодым возлюбленным Александром Эдвардсом: фото

Ранее Анна Семенович объяснила, почему не раскрывает личность возлюбленного.

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