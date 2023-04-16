Алексей Макаров показал девушку, на которой тайно женился

Актер Алексей Макаров, сын актрисы Любови Полищук, появился на премьере сериала "Актрисы" со своим участием в компании Полины — девушки, с которой тайно расписался больше года назад. О том, что давно женат, Макаров рассказал корреспондентам шоу "Ты не поверишь!".

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Алексей Макаров появился на публике с возлюбленной впервые и подчеркнул, что Полина не "новая", а "любимая" жена. Он также отметил, что брак с девушкой изменил его к лучшему, в том числе внешне.