Клава Кока подстриглась и покрасила волосы в сиреневый цвет
Российская певица Клава Кока кардинально сменила сценический образ. Молодая звезда подстриглась и перекрасила волосы в сиреневый цвет.
Любительница экспериментов признается, что для нее это не является чем-то неординарным. Она не скрывает, что любит выглядеть ярко и экстравагантно, чтобы быть в центре внимания. Для смены артистка пришла в салон стилиста Влада Лисовца.
«Ты всегда любил блондинок, так что… Да /нет?» – интригующе написала звезда в своем Telegram-канале.
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Поклонники восторженно отозвались о новом весеннем образе Коки, назвав ее фиалкой. Кто-то из пользователей вспомнил фильм «Ультрафиолет». Подавляющее большинство подписчиков сошлись во мнении, что сиреневый оттенок освежает и еще больше молодит певицу.