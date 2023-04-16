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Клава Кока подстриглась и покрасила волосы в сиреневый цвет

Российская певица Клава Кока кардинально сменила сценический образ. Молодая звезда подстриглась и перекрасила волосы в сиреневый цвет.

Клава Кока подстриглась и покрасила волосы в сиреневый цвет
© Слово и Дело

Любительница экспериментов признается, что для нее это не является чем-то неординарным. Она не скрывает, что любит выглядеть ярко и экстравагантно, чтобы быть в центре внимания. Для смены артистка пришла в салон стилиста Влада Лисовца.

«Ты всегда любил блондинок, так что… Да /нет?» – интригующе написала звезда в своем Telegram-канале.

Соцсети

Поклонники восторженно отозвались о новом весеннем образе Коки, назвав ее фиалкой. Кто-то из пользователей вспомнил фильм «Ультрафиолет». Подавляющее большинство подписчиков сошлись во мнении, что сиреневый оттенок освежает и еще больше молодит певицу.

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