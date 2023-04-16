$81.50-0.1790.16+0.16

Григорий Лепс озвучил гонорар, за который готов выступить на свадьбе

Исполнитель бессмертной «Рюмки водки» продолжает подкидывать таблоидам работенки. На вечеринке по случаю дня рождения Владимира Преснякова певец не давал скучать никому из присутствующих. Григорий много танцевал и шутил, будучи, к слову, совершенно трезвым по случаю поста. А заодно и отвечал на провокационные вопросы журналистов. Так, корреспондент программы НТВ «Ты не поверишь» поинтересовался у артиста, сколько нужно денег, чтобы заказать его выступление на частное мероприятие — например, на свадьбу.

Лепс озвучил гонорар, за который готов выступить на свадьбе
© Super.ru

«Недорого! 10 миллионов рублей — и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке. Я могу и день рождения. Водки выпью и устрою вам праздник», — без ложной скромности заявил певец.

Мы в звездных запросах, конечно, не сомневаемся, но не можем не заметить, что на сайте proconcert.ru указана гораздо меньшая сумма. По информации портала, гонорар Лепса составляет около 6 миллионов, однако может варьироваться в зависимости от расписания гастролей и общей нагрузки. Видимо, для журналистов у Григория повышенный тариф.

К слову, все на той же вечеринке наши коллеги обратили внимание на особые отношения Лепса с Ларисой Долиной. Звезды танцевали медленный танец и иногда вступали в игривые перебранки, больше похожие на флирт.

«У нас с ней интересные отношения, но мы пока это не афишируем», — то ли пошутил, то ли всерьез рассказал певец.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий