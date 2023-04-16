Лепс озвучил гонорар, за который готов выступить на свадьбе

Исполнитель бессмертной «Рюмки водки» продолжает подкидывать таблоидам работенки. На вечеринке по случаю дня рождения Владимира Преснякова певец не давал скучать никому из присутствующих. Григорий много танцевал и шутил, будучи, к слову, совершенно трезвым по случаю поста. А заодно и отвечал на провокационные вопросы журналистов. Так, корреспондент программы НТВ «Ты не поверишь» поинтересовался у артиста, сколько нужно денег, чтобы заказать его выступление на частное мероприятие — например, на свадьбу.

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«Недорого! 10 миллионов рублей — и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке. Я могу и день рождения. Водки выпью и устрою вам праздник», — без ложной скромности заявил певец.

Мы в звездных запросах, конечно, не сомневаемся, но не можем не заметить, что на сайте proconcert.ru указана гораздо меньшая сумма. По информации портала, гонорар Лепса составляет около 6 миллионов, однако может варьироваться в зависимости от расписания гастролей и общей нагрузки. Видимо, для журналистов у Григория повышенный тариф.

К слову, все на той же вечеринке наши коллеги обратили внимание на особые отношения Лепса с Ларисой Долиной. Звезды танцевали медленный танец и иногда вступали в игривые перебранки, больше похожие на флирт.