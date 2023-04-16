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1 час назад

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина вспомнила, как их сын потерялся и остался без связи

Мира Маркина

Старший сын телеведущего Дмитрия Диброва и его жены Полины потерялся во время велопрогулки, а его телефон разрядился. Тем не менее Саша успел сообщить матери, где его искать. Об этом Полина Диброва рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Жена Диброва вспомнила, как сын потерялся и остался без связи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Саша уехал кататься на велосипеде и вскоре позвонил с просьбой помочь ему вернуться домой: уехал далеко, телефон скоро разрядится.

"Называет деревню, а я такое название первый раз слышу. Я в таком шоке… Просто поседела. Но Саша успел сбросить локацию, и я ему сказала, чтобы с этого места он никуда не двигался. Навигация показывала 20 минут езды на машине от нашего дома", — рассказала Полина.

Диброва нашла сына и забрала домой, а затем запретила уезжать одному так далеко.

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Дмитрий и Полина Дибровы женаты 14 лет. У них трое общих детей: 13-летний Александр, 9-летний Федор и 7-летний Илья.

Ранее "Рамблер" писал о дочери певицы Славы и о ее родах.

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