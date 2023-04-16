Жена Диброва вспомнила, как сын потерялся и остался без связи

"Называет деревню, а я такое название первый раз слышу. Я в таком шоке… Просто поседела. Но Саша успел сбросить локацию, и я ему сказала, чтобы с этого места он никуда не двигался. Навигация показывала 20 минут езды на машине от нашего дома", — рассказала Полина.