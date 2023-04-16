Blackpink стали самыми просматриваемыми музыкантами за историю YouTube

Корейская группа Blackpink продолжает покорять музыкальную индустрию. Участницы популярного коллектива вновь вошли в историю — на этот раз они стали самыми просматриваемыми артистами за всю историю YouTube. С момента своего дебюта на популярной платформе в 2016 году кей-поп кумиры набрали более 30,1 млрд просмотров. Они оставили позвали даже Джастина Бибера, который не вставал с этого пьедестала последние тринадцать лет.