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1 час назад

Blackpink стали самыми просматриваемыми музыкантами за всю историю YouTube

Mainstyle

Корейская группа Blackpink продолжает покорять музыкальную индустрию. Участницы популярного коллектива вновь вошли в историю — на этот раз они стали самыми просматриваемыми артистами за всю историю YouTube. С момента своего дебюта на популярной платформе в 2016 году кей-поп кумиры набрали более 30,1 млрд просмотров. Они оставили позвали даже Джастина Бибера, который не вставал с этого пьедестала последние тринадцать лет.

Blackpink стали самыми просматриваемыми музыкантами за историю YouTube
Фото: MainstyleMainstyle

Канал Дженни, Розэ, Лисы и Джису также стал лидером по числу подписчиков среди других музыкантов. Сейчас у них 86,4 млн фолловеров. Следующие в топе — их соотечественники BTS с 74,2 млн аудитории, а замыкает тройку рекордсменов Джастин Бибер с 71,2 млн человек.

Звёзды,Джастин Бибер,
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