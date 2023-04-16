$81.50-0.1790.16+0.16

Кэти Перри и Лайонел Ричи возглавят коронационный концерт короля Карла III

Концертная программа коронации Карла III объявлена! В пятницу BBC раскрыли состав исполнителей, которые выступят на коронационном концерте в воскресенье, 7 мая, через день после коронации короля Карла и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве. Лайонел Ричи, Кэти Перри и Андреа Бочелли стали во главе состава, в который также вошли британская поп-группа Take That, сэр Брин Терфель, Фрея Райдингз и Алексис Френч.

Перри и Ричи возглавят коронационный концерт короля Карла III
© Mainstyle

Если вы не знали, то 38-летняя Перри и 73-летний Ричи вместе были судьями на шоу American Idol и знакомы с Чарльзом уже много лет. С 2020 года певица является послом Британского азиатского фонда — основного ещё на тот момент принцем Чарльзом для борьбы с бедностью и ради изменения жизни в Южной Азии.

Видео дня

Между тем, Лайонел был назначен первым глобальным послом и первым председателем группы глобальных послов The Prince's Trust в 2019 году. Чарльз основал эту благотворительную организацию в 1976 году, чтобы обеспечить обездоленную молодёжь ресурсами, необходимыми для полного раскрытия её потенциала. Организация утверждает, что с тех пор она успела поработать более чем с миллионом молодых людей, включая Идриса Эльбу, который был совсем подростком!

Концерт будет посвящён новой главе в истории страны, в нём прозвучат темы любви, уважения и оптимизма, ведь музыканты прославляют четыре нации, их сообщества и Содружество. BBC Studios Productions организует предстоящий концерт, который будет транслироваться в прямом эфире с территории Виндзорского замка.

Коронационный хор, объединяющий разнообразные группы певцов из хора морских хижин Portishead RNLI, фермеров, таксистов и регги-групп по всей Великобритании, также даст специальное выступление с виртуальным хором, состоящим из певцов со всего Содружества. Коронационный концерт пройдёт перед аудиторией в 20 000 человек, включая представителей общественности и избранных гостей. Поклонники могут рассчитывать на широкий спектр музыки от попа до классики, а также на выступления с речами и танцами, отражающими искусство и культуру Великобритании и стран Содружества. В преддверии предстоящих событий телеканал добавил, что в ближайшее время будут объявлены новые исполнители.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий