Перри и Ричи возглавят коронационный концерт короля Карла III

Концертная программа коронации Карла III объявлена! В пятницу BBC раскрыли состав исполнителей, которые выступят на коронационном концерте в воскресенье, 7 мая, через день после коронации короля Карла и королевы Камиллы в Вестминстерском аббатстве. Лайонел Ричи, Кэти Перри и Андреа Бочелли стали во главе состава, в который также вошли британская поп-группа Take That, сэр Брин Терфель, Фрея Райдингз и Алексис Френч.

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Если вы не знали, то 38-летняя Перри и 73-летний Ричи вместе были судьями на шоу American Idol и знакомы с Чарльзом уже много лет. С 2020 года певица является послом Британского азиатского фонда — основного ещё на тот момент принцем Чарльзом для борьбы с бедностью и ради изменения жизни в Южной Азии.

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Между тем, Лайонел был назначен первым глобальным послом и первым председателем группы глобальных послов The Prince's Trust в 2019 году. Чарльз основал эту благотворительную организацию в 1976 году, чтобы обеспечить обездоленную молодёжь ресурсами, необходимыми для полного раскрытия её потенциала. Организация утверждает, что с тех пор она успела поработать более чем с миллионом молодых людей, включая Идриса Эльбу, который был совсем подростком!

Концерт будет посвящён новой главе в истории страны, в нём прозвучат темы любви, уважения и оптимизма, ведь музыканты прославляют четыре нации, их сообщества и Содружество. BBC Studios Productions организует предстоящий концерт, который будет транслироваться в прямом эфире с территории Виндзорского замка.