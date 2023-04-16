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37 минут назад

Deadline: Актер Морган Фриман назвал слово «афроамериканец» оскорблением

Деловая газета "Взгляд"

Американский актер Морган Фриман заявил, что считает термин «афроамериканец» оскорбительным.

Deadline: Актер Морган Фриман назвал слово «афроамериканец» оскорблением
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Фриман признался, что не понимает, почему большинство людей использует именно это слово. Он напомнил, что темнокожих называли по-разному, «вплоть до слова на букву «н», но слово «афроамериканец», которое сейчас все используют, кажется актеру оскорбительным, пишет Deadline.

Также он возмутился проведением месяца «черной истории», в рамках которого в США говорят о важнейших людях и событиях в истории африканской диаспоры. «Ты собираешься свести мою историю к месяцу?» – приводит слова Фримана RT.

Кроме того, актер заявил, что большинство темнокожих людей в США – «дворняги», то есть смешанной крови. Также его возмущает, что об Африке в США принято говорить так, будто это одна страна, «тогда как это такой же континент, как, например, Европа».

Напомним, в декабре 2022-го ученые Стэндфордского университета призвали не называть граждан США американцами, поскольку это не вписывается в политическую корректность.

Звёзды,Морган Фриман,
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