Сестра Жанны Фриске поделилась планом похудения

Наталья, сестра покойной певицы Жанны Фриске, весит 72 килограмма при росте 174 сантиметра и планирует вернуться к спорту, который забросила после родов. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

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Наталья Фриске рассказала, какие у нее параметры. Так, обхват груди равен 102 сантиметрам, талии — 76 сантиметрам, бедер — 102 сантиметрам. По собственным словам, она хочет стать стройнее к лету.

Артистка планирует сначала почистить организм, а затем начать правильно питаться. Помимо этого, Наталья Фриске хочет снова вернуться к физической активности: она начинала заниматься спортом после родов, но бросила, поскольку для этого не хватало сил.

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Наталья Фриске родила первого ребенка 8 апреля 2022 года, она назвала дочку Луной. С отцом девочки певица рассталась еще до родов, но бывший возлюбленный присутствовал на выписке.