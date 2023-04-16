Певец Григорий Лепс рассказал, сколько стоит его выступление на частном мероприятии. Подробностями артист поделился в беседе с корреспондентом программы "Ты не поверишь" на НТВ, передает издание Super.ru.
Так, по словам Лепса, его выступление на частном мероприятии стоит недорого:
"10 миллионов рублей — и я у вас. Копите, копите. Собирайте с миру по нитке. Я могу и день рождения. Водки выпью и устрою вам праздник".
Однако издание Super.ru. выяснило, что по информации портала proconcert.ru гонорар Григория Лепса составляет около шести миллионов рублей. Отмечается, что сумма может варьироваться в зависимости от расписания гастролей и общей нагрузки.