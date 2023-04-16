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Актер Киану Ривз поцеловал в губы подругу на красной дорожке в Лос-Анджелесе

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Актер Киану Ривз и художница Александра Грант поцеловались на красной дорожке приема в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Киану Ривз поцеловал в губы подругу на красной дорожке
© globallookpress.com

58-летний актер был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук с диагональными полосами. Его 50-летняя возлюбленная выбрала для приема алое длинное платье с американской проймой и цветочным принтом.

На вечере также были Лиза Эдельштейн из сериала "Доктор Хаус" с мужем, звезда "Молчания ягнят" Джоди Фостер и американо-канадская актриса Дженнифер Тилли.

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