Киану Ривз поцеловал в губы подругу на красной дорожке

Актер Киану Ривз и художница Александра Грант поцеловались на красной дорожке приема в Музее современного искусства в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

58-летний актер был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и синий галстук с диагональными полосами. Его 50-летняя возлюбленная выбрала для приема алое длинное платье с американской проймой и цветочным принтом.

На вечере также были Лиза Эдельштейн из сериала "Доктор Хаус" с мужем, звезда "Молчания ягнят" Джоди Фостер и американо-канадская актриса Дженнифер Тилли.

Соцсети