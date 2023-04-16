77-летний Петросян выложил фото с молодой женой и ребенком

Юморист Евгений Петросян опубликовал семейное фото с женой, блогером Татьяной Брухуновой, и их общим ребенком Ваганом. Снимок появился в личном блоге артиста в социальных сетях накануне Пасхи.

На фотографии 77-летний артист и его 34-летняя жена вместе с маленьким сыном Ваганом стоят у Храма Николая Чудотворца в Москве. Вероятнее всего, семья сделала фото на память накануне Пасхи, 15 апреля. В этот день верующие освящают яйца и куличи в церквях перед праздником.