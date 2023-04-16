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77-летний юморист Евгений Петросян выложил фото с молодой женой и ребенком

Юморист Евгений Петросян опубликовал семейное фото с женой, блогером Татьяной Брухуновой, и их общим ребенком Ваганом. Снимок появился в личном блоге артиста в социальных сетях накануне Пасхи.

77-летний Петросян выложил фото с молодой женой и ребенком
© РИА Новости

На фотографии 77-летний артист и его 34-летняя жена вместе с маленьким сыном Ваганом стоят у Храма Николая Чудотворца в Москве. Вероятнее всего, семья сделала фото на память накануне Пасхи, 15 апреля. В этот день верующие освящают яйца и куличи в церквях перед праздником.

Петросян и Брухунова стали парой вскоре после развода юмориста с коллегой Еленой Степаненко. Они познакомились, когда Татьяна в 21 год проходила университетскую практику в Театре эстрадных миниатюр.

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