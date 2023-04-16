Артисты назвали претендентку на роль новой примадонны

Российские артисты назвали претендентку на место Аллы Пугачевой. По словам исполнителей, сегодня в России не мало талантливых певиц, которые могли бы стать новой Примадонной. Народные артисты РСФСР Лев Лещенко и Владимир Винокур сошлись во мнении, что главной звездой российской эстрады могла бы стать Полина Гагарина. Исполнители отметили ее вокальные данные, артистизм, которым в свое время славилась и Пугачева, а также яркую внешность. К тому же разноплановость певицы позволяет ей чувствовать себя свободно в разных музыкальных жанрах.