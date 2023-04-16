Артисты назвали претендентку на роль новой примадонны российской эстрады
Российские артисты назвали претендентку на место Аллы Пугачевой. По словам исполнителей, сегодня в России не мало талантливых певиц, которые могли бы стать новой Примадонной. Народные артисты РСФСР Лев Лещенко и Владимир Винокур сошлись во мнении, что главной звездой российской эстрады могла бы стать Полина Гагарина. Исполнители отметили ее вокальные данные, артистизм, которым в свое время славилась и Пугачева, а также яркую внешность. К тому же разноплановость певицы позволяет ей чувствовать себя свободно в разных музыкальных жанрах.
«Я думаю, что если бы Полина захотела, она бы и рэп исполняла неплохо. Гибкая очень певица: голос красивый, мощный. И визуально хороша. И актерские данные прекрасные», — объяснил Лев Лещенко в беседе с NEWS.ru.
Критик Сергей Соседов назвал джазовую королеву Ларису Долину, отметив, что ей долгое время приходилось быть в тени разных претенденток. Критик Павел Рудченко согласился с коллегой по цеху и добавил, что певица, несмотря на свой возраст, всегда актуальна, пытается быть в тренде, экспериментируя в различных коллаборациях. Звезда 90-х Наталья Гулькина пошла дальше и заявила, что на современной сцене много интересных и заслуживших признания голосов. Среди них Ольга Кормухина, Ирина Понаровская и даже Ани Лорак.