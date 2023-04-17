Актер Павел Прилучный поделился видео, на кадрах которого его десятилетний сын Тимофей исполнил экстремальный трюк. Ролик он опубликовал на своей странице в соцсетях, пишет «Вокруг ТВ».

На видео звездный наследник решил прокатиться на скейтборде, держа в руках поводок с собакой. В какой-то момент питомец побежал вперед, потянув за собой ребенка. По словам Прилучного, трюк был выполнен втайне от него.