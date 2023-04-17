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10 минут назад

Сын Прилучного в тайне от отца исполнил экстремальный трюк с собакой

Слово и Дело

Актер Павел Прилучный поделился видео, на кадрах которого его десятилетний сын Тимофей исполнил экстремальный трюк. Ролик он опубликовал на своей странице в соцсетях, пишет «Вокруг ТВ».

На видео звездный наследник решил прокатиться на скейтборде, держа в руках поводок с собакой. В какой-то момент питомец побежал вперед, потянув за собой ребенка. По словам Прилучного, трюк был выполнен втайне от него.

Матерью Тимофея является актриса Агата Муцениеце, с которой Прилучный развелся в 2020 году после почти десяти лет совместной жизни. Сейчас актер строит семью с Зепюр Брутян, которая ждет от него ребенка.

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