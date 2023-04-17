Шейк заметили на фестивале с Ди Каприо

Российская супермодель Ирина Шейк была замечена на вечеринке во время проведения фестиваля Coachella вместе с актером Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает Page Six.
Модель и звезда Голливуда присутствовали на мероприятии под названием Levi and Tequila Don Julio's Neon Carnival, куда пришли вечером в субботу, 15 апреля. Покинули они вечеринку уже ранним утром воскресенья, 16 апреля.
В группе знаменитостей, в которой были замечены Ирина Шейк и Леонардо Ди Каприо, была также модель Стелла Максвелл, которую считают давним другом актера.
Ранее Page Six распространяли информацию о том, что Ирина Шейк воссоединяется с актером Брэдли Купером, отцом ее шестилетней дочери Леи, чтобы завести второго ребенка. Как говорил источник издания, они совершили семейную поездку, «чтобы снова забеременеть».
При этом в конце февраля сообщалось, что Ирина Шейк опубликовала редкое фото с дочерью от Брэдли Купера.