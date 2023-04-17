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1 час назад

Ирину Шейк заметили на фестивале Coachella с Леонардо Ди Каприо

Газета.Ruиещё 1

Российская супермодель Ирина Шейк была замечена на вечеринке во время проведения фестиваля Coachella вместе с актером Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает Page Six.

Шейк заметили на фестивале с Ди Каприо
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Модель и звезда Голливуда присутствовали на мероприятии под названием Levi and Tequila Don Julio's Neon Carnival, куда пришли вечером в субботу, 15 апреля. Покинули они вечеринку уже ранним утром воскресенья, 16 апреля.

В группе знаменитостей, в которой были замечены Ирина Шейк и Леонардо Ди Каприо, была также модель Стелла Максвелл, которую считают давним другом актера.

Ранее Page Six распространяли информацию о том, что Ирина Шейк воссоединяется с актером Брэдли Купером, отцом ее шестилетней дочери Леи, чтобы завести второго ребенка. Как говорил источник издания, они совершили семейную поездку, «чтобы снова забеременеть».

При этом в конце февраля сообщалось, что Ирина Шейк опубликовала редкое фото с дочерью от Брэдли Купера.

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