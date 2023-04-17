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Актер Дмитрий Чеботарев сообщил о рождении второго ребенка

Сыгравший главного антагониста в фильме «Майор Гром: Чумной доктор» Дмитрий Чеботарев стал отцом во второй раз. Радостной новостью актер поделился в социальных сетях.

Чеботарев сообщил о рождении второго ребенка
© Слово и Дело

Оказалось, что у Дмитрия родился сын, которому дали необычное имя — Кай. Поклонники порадовались вместе с артистом и написали в комментариях множество поздравлений.

«11 апреля. Новая чудесная дата для нашей семьи. Родился Кай Дмитриевич Чеботарев. Нас теперь четверо. Нас больше! Любви больше! Счастья больше! Спасибо, любимая, за чудеса в моей жизни! Спасибо, Кай, что выбрал нас», — написал артист.

Звезду кино поздравили и его известные друзья, в числе которых актриса Екатерина Шпица и футболистка российского клуба ЦСКА Юлия Мясникова.

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