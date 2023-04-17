Чеботарев сообщил о рождении второго ребенка

«11 апреля. Новая чудесная дата для нашей семьи. Родился Кай Дмитриевич Чеботарев. Нас теперь четверо. Нас больше! Любви больше! Счастья больше! Спасибо, любимая, за чудеса в моей жизни! Спасибо, Кай, что выбрал нас», — написал артист.