50-летняя Росс показала тело в бикини

Американская актриса и телеведущая Трейси Эллис Росс поделилась снимком в откровенном образе и восхитила фанатов. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

50-летняя знаменитость сфотографировалась в зеркало, показав поклонникам тело в бикини с леопардовой расцветкой. При этом волосы она собрала в небрежный пучок, а от макияжа отказалась. Кроме того, манекенщица решила не надевать какие-либо украшения, однако на некоторых снимках она позирует в солнцезащитных очках и белом комбинезоне с декольте.

Подписчики восхитились внешним видом Росс в комментариях под публикацией, которая набрала тысячи лайков. «Тело мечты», «Давно не видела таких красивых женщин в 50 лет», «Просто вау», «Сексуальная», «Красотка», «Крутой пресс» — высказывались многочисленные пользователи сети.