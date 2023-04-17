Пугачеву раскритиковали из-за чрезмерных фильтров на новом фото

«Боже, кто это?»; «С фильтром явный перебор»; «Зачем такое фото выставлять? Ведь все знают, как она может выглядеть в 74 года»; «Ужас. Зачем такое фото?»; «А что у вас с лицом, аллергия?»; «Эта фотография — шутка для охватов?»; «Это не аккаунт Аллы. Она бы уводила всех, кто дал разрешение на такое фото», — написали пользователи под постом Пугачевой.