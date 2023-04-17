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8 минут назад

Анна Семенович раскрыла секрет, почему не съезжается с женихом

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Певица Анна Семенович откровенно рассказала, почему не хочет жить со своим возлюбленным.

Семенович раскрыла секрет, почему не съезжается с женихом
Фото: runews24.rurunews24.ru

Как призналась артистка, она любит находиться в одиночестве и предпочитает жить одна.

«Я предпочитаю встречаться, и мне нравится жить одной. Но иногда мне просто нравится быть одной», - рассказала певица в личном блоге.

Анна назвала свадьбу, о которой мечтает. Торжество должно быть скромным, из гостей будут присутствовать только друзья и родственники.

Семенович призналась, она уже встретила мужчину мечты. Он бизнесмен и очаровал Анну своими ухаживаниями. По словам Анны, она очень похожа на избранника характером.

Показывать возлюбленного публике она не хочет, мужчина далек от шоу-бизнеса.

Звёзды,Анна Семенович,
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