Клявер раскрыл секрет успеха

«Когда я был маленьким, мне было интересно все – потому что я увлекающийся человек. Я попробовал многие виды спорта, коллекционировал марки, календарики, монетки. Единственно, обычно моего интереса хватало ненадолго – недели на две-три», – вспоминает Денис.