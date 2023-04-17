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Денис Клявер раскрыл секрет успеха и рассказал про свои детские увлечения

28 марта 2023 года популярная соцсеть «Одноклассники» выпустила первую серию собственного хобби-шоу «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым. В третьем выпуске за победу боролись команды Антона Шастуна и Дениса Клявера против Варвары Щербаковой и Павла Комарова.

Клявер раскрыл секрет успеха
© РИА "ФедералПресс"

После программы певец, музыкант, бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем» Денис Клявер поделился с организаторами своим мнением о роли таланта на пути к успеху и своими детскими увлечениями.

«Когда я был маленьким, мне было интересно все – потому что я увлекающийся человек. Я попробовал многие виды спорта, коллекционировал марки, календарики, монетки. Единственно, обычно моего интереса хватало ненадолго – недели на две-три», – вспоминает Денис.

Певец уверен, что талант играет небольшую роль на пути к успеху. По мнению Клявера, человеку необходимо совмещать талант, здоровые амбиции и трудолюбие.

«А если в человеке 90 % таланта и только 10 % трудолюбия, пробиться будет очень сложно», – подчеркнул артист.

Немаловажной составляющей успеха, по мнению Дениса Клявера, является любовь к своей профессии.

«Я счастлив, что могу заниматься тем, что люблю. Любое успешное дело – это хобби, которое в итоге становится профессией», – подытожил музыкант.

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