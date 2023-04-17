49-летняя Клум вновь показала фигуру в ярком бикини

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум вновь снялась в откровенном наряде яркого цвета и показала фигуру поклонникам. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

49-летняя знаменитость позировала перед фотографом на газоне во дворе собственного дома. Манекенщицу запечатлели в желтом бикини и меховой шляпе с золотыми патчами под глазами. При этом на ее лице отсутствовал макияж, а волнистые волосы телезвезда распустила. В руках она держала цветок.

Клум заблокировала возможность подписчикам оставлять комментарии под ее постами в социальных сетях.