Решетова поделилась подходом к воспитанию сына и вызвала споры в Сети

Экс-возлюбленная Тимати очень трепетно относится к воспитанию своего наследника. В личном блоге Анастасия частенько не только делится собственным опытом материнства, но и подталкивает подписчиков к обсуждению важных тем родительства. Новый пост в Telegram-канале Решетова посвятила вопросу о том, до скольки лет ребенок должен спать с мамой, и поделилась своим подходом, который многих удивил. Оказалось, что лишь недавно Анастасия начала приучать трехлетнего Ратмира спать отдельно, и этот шаг дался ей и сыну довольно непросто.

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«Кто внимательно меня читает, тот знает, что я до сих пор практикую совместный сон с ребенком. Точнее практиковала до недавнего времени… Отбросив собственные прихоти, я решила посмотреть на это с психологической точки зрения. И выяснила несколько негативных последствий совместного сна с ребенком после трех лет», — призналась девушка. По ее словам, совместный сон с мамой у мальчиков в таком возрасте приводит к тому, что в дальнейшем у них может развиться неуверенность в себе, неумение постоять за себя, а также не исключены трудности в личной жизни, так как они будут склонны искать подобие мамы. Кроме того, и самой матери будет сложнее устроить личную жизнь, так как сын будет воспринимать ее мужчину как соперника. А еще совместный сон, по словам Решетовой, может быть способом замещения отсутствия внимания, что в корне неправильно.

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В итоге девушка приняла непростое решение о раздельном сне. «Я решила поговорить с Ратмиром и объяснила ему, что мы с папой решили, что он уже взрослый, самостоятельный парень, который должен спать только в своей кроватке. Пообещала, что я буду стараться его укладывать, но спать мы будем в разных кроватях. Сначала реакция была болезненной. Он расстроился и промолвил: "Мама, ну я хочу с тобой спать! Ну пожалуйста, мама!". Потом успокоился и все понял», — рассказала Решетова.

Откровения девушки подписчики восприняли неоднозначно. Одни уверены, что разрывать связь с ребенком не нужно, пока он сам не будет к этому готов. Другие отмечают, что ничего страшного нет, если в возрасте трех лет мальчик спит с мамой, так как на характер это не влияет. А третьи уверены, что мальчики обязательно должны спать отдельно, Решетова слишком затянула с этим решением. Ну а мы считаем, что все мнения имеют место быть, а что из этого правильно, каждая мама решит сама.