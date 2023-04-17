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1 час назад

Дочь Виктории Бони ненавидит Монако и готова летать только бизнес-классом — эти и другие признания 11-летней Анджелины

Super.ru

Дочери Виктории Бони в марте исполнилось 11 лет, но девочка уже со знанием дела рассуждает о dolce vita в максимальном ее проявлении. На днях Анджелина-Летиция впервые летела без родителей в самолете из Монако (где она живет) к маме в Дубай. Папа купил ей билет в экономкласс, чем вызвал недовольство дочери. Юная Анджелина звонила звездной маме и жаловалась, что летит не бизнесом.

Дочь Бони ненавидит Монако и готова летать только бизнес-классом
Фото: Super.ruSuper.ru

В итоге добиралась девочка в салоне с простыми смертными, и за время полета у нее накопились претензии. Например, пассажир сзади не давала Анджелине откинуть спинку кресла, постоянно отталкивая ее. В итоге девочка заявила маме, что в следующий раз ей нужен бизнес-класс.

В совместных сторис с дочерью Виктория попросила ее еще немного рассказать о себе подписчикам. Так мы узнали, что девочка-подросток ненавидит Монако, где она живет и учится в школе (ее Анджелина тоже терпеть не может и хочет сменить на английскую), мечтает переехать в Дубай и, внимание, купить главную местную достопримечательность — Бурдж-Халифа. Также девочка, судя по всему, обожает шопинг, желательно в местах пороскошнее. «Мы сейчас едем в Дубай Молл», — кокетливо заявила девочка в маминых сторис.

Ну и поскольку мечты имеют свойство сбываться, через несколько лет ждем сообщений о покупке века и новой владелице Бурдж-Халифа в сводках мировых новостей. Целеустремленности юной Анджелине явно не занимать!

Звёзды,Виктория Боня,
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