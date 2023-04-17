Уизерспун и Филипп воссоединились, чтобы поздравить сына

В Лос-Анджелесе прошла вечеринка, посвященная выходу дебютного альбома сына Райана Филиппа и Риз Уизерспун. Об этом сообщает Page Six.

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Недавно объявившая о разводе Риз Уизерспун воссоединилась со своим первым мужем Райаном Филиппом, чтобы поздравить общего сына Дикона с выпуском дебютного альбома. После вечеринки 48-летний Райан Филипп опубликовал в личном блоге несколько совместных снимков с семьей.

«Волшебная ночь с друзьями и семьей! Праздновали релиз альбома A New Earth моего сына Дикона. Спасибо всем, кто присутствовал», — подписал фотографии актер.

Вечеринка сына стала для Риз Уизерспун одним из первых светских выходов с момента, когда она объявила о разводе со своим вторым мужем Джимом Тотом. Причиной развода в официальном иске названы «непреодолимые различия» между супругами. Там также отмечается, что перед заключением союза пара подписала брачный договор, а опека над 10-летним сыном Риз Уизерспун и Джима Тота — Теннесси Джеймсом — будет осуществляться совместно.