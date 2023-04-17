$81.50-0.1790.16+0.16

Риз Уизерспун и Райан Филипп воссоединились, чтобы поздравить сына с дебютным альбомом

В Лос-Анджелесе прошла вечеринка, посвященная выходу дебютного альбома сына Райана Филиппа и Риз Уизерспун. Об этом сообщает Page Six.

Уизерспун и Филипп воссоединились, чтобы поздравить сына
© Газета.Ru

Недавно объявившая о разводе Риз Уизерспун воссоединилась со своим первым мужем Райаном Филиппом, чтобы поздравить общего сына Дикона с выпуском дебютного альбома. После вечеринки 48-летний Райан Филипп опубликовал в личном блоге несколько совместных снимков с семьей.

«Волшебная ночь с друзьями и семьей! Праздновали релиз альбома A New Earth моего сына Дикона. Спасибо всем, кто присутствовал», — подписал фотографии актер.

Вечеринка сына стала для Риз Уизерспун одним из первых светских выходов с момента, когда она объявила о разводе со своим вторым мужем Джимом Тотом. Причиной развода в официальном иске названы «непреодолимые различия» между супругами. Там также отмечается, что перед заключением союза пара подписала брачный договор, а опека над 10-летним сыном Риз Уизерспун и Джима Тота — Теннесси Джеймсом — будет осуществляться совместно.

Ранее сообщалось, что Риз Уизерспун вышла в свет в облегающем платье на одно плечо.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий