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37-летняя Крисси Тейген снялась обнаженной спустя три месяца после родов

Модель Крисси Тейген поделилась новыми снимками с трехмесячной дочерью. Фотографии модель опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя Тейген снялась обнаженной спустя три месяца после родов
© Газета.Ru

37-летняя Крисси Тейген показала подписчикам личного блога, как купает свою новорожденную дочь Эсти. На одном из снимков обнаженная модель сидит в ванной и держит в руках малышку, а на другом прижимает спящую девочку к груди.

«Грудь, которая почему-то свисает, и темно-фиолетовые шрамы на всю жизнь. Но ты слишком совершенна, чтобы беспокоиться об этом», — подписала фотографию модель.

Подписчики похвалили Крисси Тейген за смелые снимки. «Шрамы жизни» красивой женщины и матери. Это доказательство того, что мы сильные, смелые и хорошие! Носите их все с гордостью», «Наши изменяющиеся тела напоминают нам о жизни, которую мы создали. Это напоминает нам обо всем, что у нас есть», «Это не то, что любой из нас видит, когда смотрит на эту прекрасную картину», — написали поклонники модели в комментариях.

13 января Крисси Тейген и Джон Ледженд вновь стали родителями. Этот ребенок стал для модели и музыканта третьим. У супругов уже есть двое детей — 6-летняя Луна и 4-летний Майлз. Оба были зачаты с помощью ЭКО.

Ранее сообщалось, что беременная дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса снялась топлес для рекламы.

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