«Тяжело сидеть»: Бледанс рассказала об увеличении ягодиц

Эвелине Бледанс идет 55-й год. Но она стройна, свежа и хорошо собой, как юная дева. О секретах красоты с актрисой и ведущей поговорил женский журнал kleo.ru.

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Эвелина божится, что единственное на сегодняшний день хирургическое вмешательство, которое она пережила, это операция по увеличению груди. Мол, и нос, и губы, и скулы у нее свои. А аугментационная маммопластика, или эндопротезирование молочных желез, как правильно называется имевшая место манипуляция, добавила Бледанс сексуальности, дав то, что пожалела природа.

Впрочем, Эвелина не боится обратиться к пластическому хирургу и еще раз, если понадобится что-то исправить, откорректировать, добавить или убрать. Она не видит в этом ничего зазорного.

«Единственное, что я не стану делать, так это увеличивать ягодицы, как это сейчас модно, - пояснила звезда. – Просто потом, боюсь, тяжело будет сидеть. Хотя порой смотрю с завистью на обладательниц эффектной попы. А у меня она обычная, не выдающаяся».