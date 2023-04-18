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1 час назад

«Тяжело сидеть»: Бледанс рассказала об увеличении ягодиц

Клео.Ру

Эвелине Бледанс идет 55-й год. Но она стройна, свежа и хорошо собой, как юная дева. О секретах красоты с актрисой и ведущей поговорил женский журнал kleo.ru.

«Тяжело сидеть»: Бледанс рассказала об увеличении ягодиц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эвелина божится, что единственное на сегодняшний день хирургическое вмешательство, которое она пережила, это операция по увеличению груди. Мол, и нос, и губы, и скулы у нее свои. А аугментационная маммопластика, или эндопротезирование молочных желез, как правильно называется имевшая место манипуляция, добавила Бледанс сексуальности, дав то, что пожалела природа.

Впрочем, Эвелина не боится обратиться к пластическому хирургу и еще раз, если понадобится что-то исправить, откорректировать, добавить или убрать. Она не видит в этом ничего зазорного.

«Единственное, что я не стану делать, так это увеличивать ягодицы, как это сейчас модно, - пояснила звезда. – Просто потом, боюсь, тяжело будет сидеть. Хотя порой смотрю с завистью на обладательниц эффектной попы. А у меня она обычная, не выдающаяся».

Напомним, глютеопластика - пластическая операция по коррекции формы и размера ягодиц - показана при их малом объеме или их опущении, атрофии тканей, травмах и деформациях. Через небольшой разрез в области крестца хирург вставляет под большую ягодичную мышцу имплантаты - сверхпрочные, герметично запаянные оболочки с гладкой или текстурированной поверхностью, заполненные силиконовым гелем или физиологическим раствором.

Звёзды,Секреты красоты,Женский журнал,Пластические операции,Эвелина Бледанс,
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