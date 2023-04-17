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Актриса Ольга Спиркина подает встречный иск к племяннику режиссера Никиты Михалкова

Актриса Ольга Спиркина, на которую подал в суд бывший муж, племянник режиссера Никиты Михалкова Дмитрий Кончаловский, подает к нему встречный иск. Об этом она рассказала "Пятому каналу".

Спиркина подает встречный иск к племяннику Михалкова
© Соцсети

Спиркина утверждает, что Кончаловский долго жил за ее счет, а она дала ему новую профессию, стабильную работу, комфортные условия жизни и романтические отношения. Поэтому она не согласна с позицией бывшего мужа, который в качестве мести хочет отсудить у нее 18 миллионов рублей. На ее взгляд, в долгу только он.

Актриса также рассказала, что самостоятельно выплачивает кредит, который взяла в браке с Кончаловским. Они брали взаймы 4 миллиона рублей на общее дело.

Внебрачная дочь Андрея Кончаловского вспомнила, как родители помешали ее актерской карьере

Ранее Дмитрий Кончаловский подал иск к Ольге Спиркиной.

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