Спиркина подает встречный иск к племяннику Михалкова

Актриса Ольга Спиркина , на которую подал в суд бывший муж, племянник режиссера Никиты Михалкова Дмитрий Кончаловский, подает к нему встречный иск. Об этом она рассказала "Пятому каналу" .

Спиркина утверждает, что Кончаловский долго жил за ее счет, а она дала ему новую профессию, стабильную работу, комфортные условия жизни и романтические отношения. Поэтому она не согласна с позицией бывшего мужа, который в качестве мести хочет отсудить у нее 18 миллионов рублей. На ее взгляд, в долгу только он.