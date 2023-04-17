Одинцова ответила на слухи о романе с Батрутдиновым

«В интернете можно найти столько мужчин, с которыми я якобы общалась и встречалась, но на самом деле это неправда вообще. Там и Батрутдинов есть даже, там много кто есть, если честно. Раньше я эмоционально реагировала на сплетни в интернете, мне было непонятно, почему люди это пишут, зачем это нужно, почему они как-то плохо обо мне говорят или что-то придумывают. Но потом до меня все-таки дошло, что, если ты хочешь быть в медиапространстве, то это другая сторона медали, это нормально. И я это приняла, сейчас мне абсолютно все равно, что они там пишут, я про себя все знаю, мои близкие про меня все знают, мне этого достаточно», — призналась Вики.