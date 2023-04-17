Одинцова ответила на слухи о романе с Батрутдиновым

Эффектной 29-летней брюнетке то и дело приписывают отношения с самыми завидными холостяками. Однако Вики старается не распространяться о своей личной жизни и не реагировать даже на самые провокационные слухи. Тем не менее в интернет-списках предполагаемых ухажеров модели в том числе фигурировали такие громкие имена, как Павел Дуров, Егор Крид и Тимур Батрутдинов. Наконец слегка прояснить ситуацию Одинцова решила в интервью на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.
«В интернете можно найти столько мужчин, с которыми я якобы общалась и встречалась, но на самом деле это неправда вообще. Там и Батрутдинов есть даже, там много кто есть, если честно. Раньше я эмоционально реагировала на сплетни в интернете, мне было непонятно, почему люди это пишут, зачем это нужно, почему они как-то плохо обо мне говорят или что-то придумывают. Но потом до меня все-таки дошло, что, если ты хочешь быть в медиапространстве, то это другая сторона медали, это нормально. И я это приняла, сейчас мне абсолютно все равно, что они там пишут, я про себя все знаю, мои близкие про меня все знают, мне этого достаточно», — призналась Вики.
Ну а для тех, кто мечтает побороться за ее сердце, Одинцова описала качества идеального мужчины. Итак, кавалер модели должен быть высоким, спортивным брюнетом с татуировками на теле, хорошим чувством юмора, обезоруживающей харизмой и добрым сердцем. В целом, Батрутдинов очень даже подходит: пару сеансов у тату-мастера и ответ Вики об их отношениях может измениться!