Самые запоминающиеся романы «Фабрики звезд»

Как сложились отношения влюбленных участников.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Молодые, красивые, творческие юноши и девушки оказывались в замкнутом пространстве на три месяца в рамках шоу «Фабрика звезд». Неудивительно, что у них вспыхивали чувства друг друга, симпатии перерастали в романы, а иногда оборачивались даже долгими отношениями и даже свадьбой.

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Маша Вебер и Никита Малинин

Одна из самых трогательных участниц «Фабрики звезд» попала на проект, когда ей было всего 16 лет. Мария обрела множество поклонников, а еще стала героиней романтической истории: она флиртовала с Никитой Малининым. Молодой человек был старше Вебер, за периметром шоу его ждала девушка Наталья, но химия между участниками была очевидна.

Правда, возраст Маши и возможные последствия, по слухам, напугали редакторов шоу, поэтому они поспешили «номинировать» Вебер и отправить ее за периметр «звездного дома». После выпуска молодые люди продолжили общаться, но романа так и не случилось. Мария признавалась, что долгое время была влюблена в Никиту и смогла забыть его, когда в ее жизни появился новый ухажер. Вскоре Маша стала мамой, посвятила себя воспитанию сына, а пару лет назад вышла замуж. Никита же остался верен любимой девушке Наталье, с которой счастлив по сей день.

Алекса и Тимати

Этот роман запомнился всем, кто смотрел «Фабрику звезд». 15-летняя Александра Чвикова долгое время не отвечала на ухаживания рэпера. Многим казалось, что редакторы шоу намеренно сводят молодых людей, чтобы заинтересовать зрителей. Однако после шоу роман домашней девочки и настоящего хулигана продолжился. Они выпустили совместную песню, часто появлялись вместе на публике (кстати, некоторые считают, что эти отношения были нужны лишь ради пиара). Алекса уверяла, что видит Тимати своим мужем.

Но вскоре рэпер и певица расстались. Тимур не видел себя примерным семьянином, а Александра считала себя слишком юной. Бывшие влюбленные остались друзьями, теперь Алекса замужем за тренером Вячеславом и воспитывает дочь, а Тимати уже дважды стал отцом, правда, ни на одной из возлюбленных так и не решился жениться.

Елена Темникова и Алексей Семенов

Пожалуй, самый неожиданный роман «Фабрики звезд»: во время проекта Алексей и Лена поддерживали приятельские отношения. Никто не замечал, что между ними пробежала искра. Да и сам Семенов, по его словам, понял, что Темникова ему симпатична лишь после проекта. Они начали встречаться во время гастролей и вскоре съехались.

О том, что было дальше Елена и Алексей рассказывают совершенно по-разному: Семенов уверяет, что женился на любимой. По его версии, брак продлился несколько лет, но разрушился из-за влияния на Лену Максима Фадеева. Сама же Темникова уверяет, что никакого брака не было, а отношения быстро закончились, не став ничьим серьезным.

Сейчас Елена замужем за бизнесменом по имени Дмитрий и воспитывает дочь, а Алексей с теплом и ностальгией вспоминает об отношениях с ней в интервью.

Юлия Михальчик и Александр Шульгин

Яна Чурикова, бессменная ведущая проекта, признавалась, что была в шоке, когда в финале «Фабрики звезд 3» продюсер сделал предложение руки и сердца юной певице. По ее словам, Юля была молодой и быстро поддалась чарам Александра, несмотря на его крайне неоднозначную репутацию.

Отношения закончились на весьма печальной ноте: Шульгин проявил жестокость по отношению к новой девушке.

«Он захотел, чтобы мы занялись подводным плаванием. Я чувствовала себя не очень хорошо и, уже стоя в воде, сказала Саше: „Я не могу нырнуть“. В ответ он, сделав бешеные глаза, прошипел: „Пошла, я сказал!“ Я испугалась и говорю: „Хорошо, Саш, только не кричи на меня“. Нырнула и тут же вынырнула, потому что сразу начала задыхаться. Сказала ему: „Делай со мной что хочешь, я больше нырять не буду“. Тогда он схватил меня за лицо и со всей силы швырнул в воду. Я расплакалась и ушла на берег», — рассказывала Юлия.

Юлианна Караулова и Руслан Масюков

Их роман не был похож на пиар с самого начала, ребята не скрывали отношения, но и не афишировали их. После окончания проекта влюбленность хрупкой Юлианны и симпатичного Руслана переросла во что-то более серьезное. Молодой человек переехал в столицу и жил в квартире с Карауловой и ее родителями.

Роман продлился больше года, но молодые люди понимали, что устали друг от друга: они проводили все время вместе, на гастролях, в студии, дома и на отдыхе. Такой график заставил Юлианну и Руслана завершить отношения, но до сих пор они с теплом вспоминают о первой любви.