Киркоров признался, что будучи женатым был влюблен в Королеву

Новый выпуск музыкального шоу "Маска" принес пикантный сюрприз, связанный с Мышонком и Филиппом Киркоровым, членом жюри.
Напомним: в костюме Мышонка, исполнившего песню Елены Ваенги "Принцесса" ("Она не женщина, она - зараза…"), скрывалась Наташа Королева. Что не просто ошарашило Филиппа, но и спровоцировало "поп-короля" на громкое признание.
"Пусть все знают нашу тайну. Я же в тебя был влюблен. Был влюблен, будучи женатиком", - заявил Киркоров. Далее, в ответ на реплику Наташи, что та могла стать разлучницей, подытожив: "Но не случилось".
Королева, у которой в мае юбилей - артистке исполняется 50 лет, в 1992-2001 годах была замужем за Игорем Николаевым. Нынешний муж звезды - стриптизер Сергей "Тарзан" Глушко, пара в браке с 2003-го. Их сын - Архип Глушко-Порывай - родился в 2002-м, преподает японский язык и, согласно данным из открытых источников, встречается со стриптизершей. 55-летний Киркоров в 1994-2005 годах состоял в браке с Пугачевой.