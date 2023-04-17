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15 минут назад

Филипп Киркоров признался, что будучи женатым был влюблен в Наташу Королеву

Российская Газета

Новый выпуск музыкального шоу "Маска" принес пикантный сюрприз, связанный с Мышонком и Филиппом Киркоровым, членом жюри.

Киркоров признался, что будучи женатым был влюблен в Королеву
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним: в костюме Мышонка, исполнившего песню Елены Ваенги "Принцесса" ("Она не женщина, она - зараза…"), скрывалась Наташа Королева. Что не просто ошарашило Филиппа, но и спровоцировало "поп-короля" на громкое признание.

"Пусть все знают нашу тайну. Я же в тебя был влюблен. Был влюблен, будучи женатиком", - заявил Киркоров. Далее, в ответ на реплику Наташи, что та могла стать разлучницей, подытожив: "Но не случилось".

Королева, у которой в мае юбилей - артистке исполняется 50 лет, в 1992-2001 годах была замужем за Игорем Николаевым. Нынешний муж звезды - стриптизер Сергей "Тарзан" Глушко, пара в браке с 2003-го. Их сын - Архип Глушко-Порывай - родился в 2002-м, преподает японский язык и, согласно данным из открытых источников, встречается со стриптизершей. 55-летний Киркоров в 1994-2005 годах состоял в браке с Пугачевой.

Звёзды,Наташа Королева,Игорь Николаев,Филипп Киркоров,
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