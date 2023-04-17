Киркоров признался, что будучи женатым был влюблен в Королеву

Новый выпуск музыкального шоу "Маска" принес пикантный сюрприз, связанный с Мышонком и Филиппом Киркоровым, членом жюри.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Напомним: в костюме Мышонка, исполнившего песню Елены Ваенги "Принцесса" ("Она не женщина, она - зараза…"), скрывалась Наташа Королева. Что не просто ошарашило Филиппа, но и спровоцировало "поп-короля" на громкое признание.

"Пусть все знают нашу тайну. Я же в тебя был влюблен. Был влюблен, будучи женатиком", - заявил Киркоров. Далее, в ответ на реплику Наташи, что та могла стать разлучницей, подытожив: "Но не случилось".