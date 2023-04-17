Оксана Самойлова раскрыла свой секрет идеальной фигуры и призналась, как ей удается в 35 лет выглядеть лучше, чем в 25
В это сложно поверить, но уже через несколько дней Оксана будет праздновать 35-летие. Пожалуй, этот факт удивляет нас даже не меньше, чем то, что девушка с такой роскошной фигурой может одновременно быть мамой четверых детей. В преддверии юбилея Самойлова решилась на честный пост, в котором рассказала, как ощущает себя в своем возрасте и что помогает ей с каждым годом становиться только лучше. Вы удивитесь, но секрет Оксаны оказался очень прост: гармония и никаких жестких правил.
«Через 10 дней мне 35. Но внутренне я ощущаю себя на 25, ну если не брать в расчет четверых детей и не вдаваться в подробности, откуда они у меня появились. Кажется, мое тело со мной абсолютно согласно. Я не мучаю его диетами, занимаюсь спортом пару раз в год, но по три месяца. При этом на тренировках я делаю только то, что мне интересно, и никаких "3 подхода по 25". В общем, к 35 годам и за 12 лет в спортзале я пришла к абсолютной гармонии головы и тела. И так хорошо, как сейчас, я не выглядела даже 15 лет назад», — поделилась Оксана и в подтверждение всего сказанного опубликовала горячие фото в белье, на которых продемонстрировала идеальные формы.
Так что история преображения Оксаны лишь в очередной раз подтверждает простую истину, которая гласит: любые изменения начинаются изнутри (ну и про три месяца в спортзале, конечно, тоже забывать не стоит). Кстати, наглядно убедиться в радикальном преображении Самойловой можно, взглянув на ее архивное фото, которым недавно поделился Джиган. А еще напоминаем, что на днях в Сети появились намеки на долгожданное примирение звездной пары.