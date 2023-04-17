Самойлова раскрыла свой секрет идеальной фигуры

«Через 10 дней мне 35. Но внутренне я ощущаю себя на 25, ну если не брать в расчет четверых детей и не вдаваться в подробности, откуда они у меня появились. Кажется, мое тело со мной абсолютно согласно. Я не мучаю его диетами, занимаюсь спортом пару раз в год, но по три месяца. При этом на тренировках я делаю только то, что мне интересно, и никаких "3 подхода по 25". В общем, к 35 годам и за 12 лет в спортзале я пришла к абсолютной гармонии головы и тела. И так хорошо, как сейчас, я не выглядела даже 15 лет назад», — поделилась Оксана и в подтверждение всего сказанного опубликовала горячие фото в белье, на которых продемонстрировала идеальные формы.