Бекхэм поделился архивным снимком с женой в честь ее 49-летия

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм поздравил свою супругу Викторию с днем рождения. Соответствующий пост он опубликовал в своих социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

17 апреля бывшей участнице группы Spice Girls исполняется 49 лет. Первым Викторию Бекхэм поздравил ее супруг Дэвид. Футболист опубликовал с личном блоге архивный черно-белый снимок, на которой он целует свою жену.

«С днем рождения, самая замечательная жена и мама! Ты вдохновляешь всех нас каждый день! Мы очень любим тебя, и пусть твой день рождения будет прекрасным», — подписал фотографию Дэвид Бекхэм.

Вслед за Дэвидом к поздравлениям присоединился сын Виктории Ромео Бекхэм. Он выложил в личном блоге фотографию с матерью, которую подписал: «С днем рождения, самая лучшая мама на свете, я так тебя люблю».

Пост с поздравлениями опубликовала также коллега Виктории по Spice Girls Мелани Си.

«С днем рождения, Виктория Бекхэм Если сегодня ты чувствуешь себя немного старой, помни, что мы все еще моложе Джери Холливелл! (Люблю тебя Джиндж!)», — пошутила экс-перчинка.