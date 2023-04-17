Карл III попросил Кэти Перри сделать селфи для личного секретаря
Король Карл III попросил Кэти Перри сфотографироваться с его личным секретарем Скоттом Фурсседонном-Вудом, потому что дети сотрудника королевского двора являются большими фанатами певицы. Об этом пишет Daily Mail.
Скотт Фурсседонн-Вуд поделился в Twitter воспоминаниями, связанными с тем, как Карл III впервые встретился с Кэти Перри в Мумбаи в 2019 году.
«Волнительно, что Кэти Перри выступает на коронационном концерте. Я был с королем в Мумбаи в 2019 году, когда он впервые встретился с ней. Я рассказал ему, как сильно мои дети любят ее. Те из нас, кто был в команде, никогда не просили о селфи. Поэтому Его Высочество любезно попросил для меня: «Он и его семья — такие фанаты!» — написал он.
Фурсседонн-Вуд начал работать заместителем личного секретаря тогдашнего принца Чарльза и Камиллы в 2017 году, а в 2021 году покинул пост.
Помимо снимка, на котором Скотт Фурсседонн-Вуд позирует с певицей, он также поделился фотографией, на которой Карл III запечатлен с Кэти Перри.
Карл III встретился с Кэти Перри во второй раз в феврале 2020 года, когда было объявлено, что она станет послом Британского азиатского фонда.