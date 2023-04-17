Карл III попросил Кэти Перри сделать селфи для личного секретаря

«Волнительно, что Кэти Перри выступает на коронационном концерте. Я был с королем в Мумбаи в 2019 году, когда он впервые встретился с ней. Я рассказал ему, как сильно мои дети любят ее. Те из нас, кто был в команде, никогда не просили о селфи. Поэтому Его Высочество любезно попросил для меня: «Он и его семья — такие фанаты!» — написал он.