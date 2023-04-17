Фото Марлен Шьяппа на обложке Playboy подстегнула продажи журнала

Номер французского журнала Playboy, на обложке которого появилась государственный секретарь по социальной и солидарной экономике Франции Марлен Шьяппа, был стремительно распродан. Об этом сообщает France Info.
Как рассказал изданию главный редактор Playboy Жан-Кристоф Флорентан, 100 тыс. экземпляров журнала с политиком на обложке разошлись за три часа в день выхода апрельско-июньского номера, 6 апреля.
По этой причине было принято решение допечатать еще 60 тыс. номеров, которые поступят в газетные киоски 20 апреля.
Отмечается, что в среднем во Франции продаются 30 тыс. экземпляров журнала в месяц.
Помимо фотографии на обложке, в журнале напечатано интервью с Марлен Шьяппа, в котором она говорит о правах женщин. Однако из-за появления в мужском издании эротического содержания политик была раскритикована коллегами. Так, премьер-министр страны Элизабет Борн позвонила политику и назвала ее интервью и фотосъемку «совсем неуместными, тем более в текущий период».