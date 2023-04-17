$81.63+0.1289.66-0.50

Фотография Марлен Шьяппа на обложке французского Playboy подстегнула продажи журнала

Номер французского журнала Playboy, на обложке которого появилась государственный секретарь по социальной и солидарной экономике Франции Марлен Шьяппа, был стремительно распродан. Об этом сообщает France Info.

Фото Марлен Шьяппа на обложке Playboy подстегнула продажи журнала
© Газета.Ru

Как рассказал изданию главный редактор Playboy Жан-Кристоф Флорентан, 100 тыс. экземпляров журнала с политиком на обложке разошлись за три часа в день выхода апрельско-июньского номера, 6 апреля.

По этой причине было принято решение допечатать еще 60 тыс. номеров, которые поступят в газетные киоски 20 апреля.

Отмечается, что в среднем во Франции продаются 30 тыс. экземпляров журнала в месяц.

Помимо фотографии на обложке, в журнале напечатано интервью с Марлен Шьяппа, в котором она говорит о правах женщин. Однако из-за появления в мужском издании эротического содержания политик была раскритикована коллегами. Так, премьер-министр страны Элизабет Борн позвонила политику и назвала ее интервью и фотосъемку «совсем неуместными, тем более в текущий период».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий