Фото Марлен Шьяппа на обложке Playboy подстегнула продажи журнала

Номер французского журнала Playboy, на обложке которого появилась государственный секретарь по социальной и солидарной экономике Франции Марлен Шьяппа, был стремительно распродан. Об этом сообщает France Info.

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Как рассказал изданию главный редактор Playboy Жан-Кристоф Флорентан, 100 тыс. экземпляров журнала с политиком на обложке разошлись за три часа в день выхода апрельско-июньского номера, 6 апреля.

По этой причине было принято решение допечатать еще 60 тыс. номеров, которые поступят в газетные киоски 20 апреля.

Отмечается, что в среднем во Франции продаются 30 тыс. экземпляров журнала в месяц.