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Виктория Боня призналась, что в ее прошлом браке не было измен и предательств

Модель и блогер Виктория Боня на YouTube-шоу «Начало» призналась, что в ее браке с предпринимателем Алексом Смерфитом не было измен или предательств.

Боня призналась, что в ее прошлом браке не было измен и предательств
© Газета.Ru

«В наших отношениях не было грязи — измен, предательств. Но я искала себя, мне очень важно было продолжать работать, хотя я переехала в другую страну. Мне хотелось чувствовать свою независимость. Алекс позволял мне работать, но ему было одиноко», — вспомнила Боня.

Боня познакомилась со Смерфитом в 2010 году. В 2012-м у пары родилась дочь Андежина. В 2017-м бизнесмен и ведущая расстались. Причиной разрыва стали несовпадения взглядов на семейную жизнь. Блогерша хотела строить карьеру. В свою очередь, предприниматель желал, чтобы возлюбленная сидела дома и воспитывала детей. После расставания со Смерфитом Боня стала держать в секрете свою личную жизнь.

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