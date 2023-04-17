Звезда "Майора Грома" Чеботарев стал отцом во второй раз

Актер театра и кино Дмитрий Чеботарев во второй раз стал отцом. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он опубликовал фотографию ладони новорожденного сына и поблагодарил супругу Елизавету Климову за наследника.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Родился Кай Дмитриевич Чеботарев, — написал актер. — Нас теперь больше, и любви у нас больше!».

Он сообщил, что малыш родился 11 апреля, назвав этот день «новой чудесной датой» для своей семьи.

С супругой, которая также является актрисой, Чеботарев познакомился на пробах кинофильма. Актеры поженились в 2018 году, в том же году у них родилась дочь Иванна.