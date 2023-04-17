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20 минут назад

Звезда "Майора Грома" Дмитрий Чеботарев стал отцом во второй раз

Газета.Ru

Актер театра и кино Дмитрий Чеботарев во второй раз стал отцом. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он опубликовал фотографию ладони новорожденного сына и поблагодарил супругу Елизавету Климову за наследника.

Звезда "Майора Грома" Чеботарев стал отцом во второй раз
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Родился Кай Дмитриевич Чеботарев, — написал актер. — Нас теперь больше, и любви у нас больше!».

Он сообщил, что малыш родился 11 апреля, назвав этот день «новой чудесной датой» для своей семьи.

С супругой, которая также является актрисой, Чеботарев познакомился на пробах кинофильма. Актеры поженились в 2018 году, в том же году у них родилась дочь Иванна.

За последние несколько лет Чеботарев снялся в таких сериалах, как «Вампиры средней полосы», «ЮЗЗЗ», «Контейнер», «Карамора», «Ева, рожай!», «Фитнес», «Без правил» и «Русалки». Он также известен по ролям в фильмах «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Поехавшая».

Звёзды,Елизавета Климова,Дмитрий Чеботарев,
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