Звезда "Майора Грома" Чеботарев стал отцом во второй раз

Актер театра и кино Дмитрий Чеботарев во второй раз стал отцом. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он опубликовал фотографию ладони новорожденного сына и поблагодарил супругу Елизавету Климову за наследника.
«Родился Кай Дмитриевич Чеботарев, — написал актер. — Нас теперь больше, и любви у нас больше!».
Он сообщил, что малыш родился 11 апреля, назвав этот день «новой чудесной датой» для своей семьи.
С супругой, которая также является актрисой, Чеботарев познакомился на пробах кинофильма. Актеры поженились в 2018 году, в том же году у них родилась дочь Иванна.
За последние несколько лет Чеботарев снялся в таких сериалах, как «Вампиры средней полосы», «ЮЗЗЗ», «Контейнер», «Карамора», «Ева, рожай!», «Фитнес», «Без правил» и «Русалки». Он также известен по ролям в фильмах «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Поехавшая».