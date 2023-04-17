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Лисовец о Киркорове: «Перемены пошли ему на пользу»

Его новый образ оценил стилист Влад Лисовец, который с недавних пор на НТВ отвечает за моду.

Лисовец о Киркорове: «Перемены пошли ему на пользу»
© Мир новостей

Певец не скрывает, что обратился за помощью к пластическому хирургу.

- Была проведена большая комплексная работа. После операции Филипп выполнял мои строгие рекомендации и похудел на 12 килограммов, - рассказал доктор Тимур Хайдаров, который и занимался звездным телом. - Нас ждет еще один этап преображения, скоро вы все увидите сами. Филипп - большой молодец. Он решился на такую трансформацию и не скрывает этого.

Но когда же состоится явление миру нового образа?

- Я готовлю большой сюрприз к моему дню рождения 30 апреля. К моим сольникам в Москве и Питере хочу предстать целиком обновленным. Есть что показать, в том числе и фигуру, - заве

- Если человек помолодел и похорошел, это же хорошо! - считает Влад Лисовец. - Я не знаю, что он там себе откачивал или отрезал, но перемены явно пошли ему на пользу. Это самое главное. Не имеет значения, что он ел и где он был. Главное ведь - результат. А Филипп выглядит замечательно! Ему очень идет!

По мнению звездного стилиста, поскольку к артистам всегда приковано внимание, они должны выглядеть безупречно. Каким способом это достигается - не так важно. Главное, чтобы на артиста были приятно смотреть на экране и на сцене.

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