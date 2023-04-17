Королева заявила, что сбросила два килограмма на первой репетиции "Маски"

Певица Наташа Королева похудела на два килограмма после первой репетиции номера в рамках шоу «Маска» на НТВ. Об этом она рассказала подписчикам своей страницы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Первая репетиция. Минус два килограмма, вариант быстро похудеть», — написала Королева под видео, на котором она танцует на сцене в костюме Мышонка.

Артистка также показала закулисье шоу, на которое нужно приезжать в специальной форме, чтобы случайно не раскрыть свою личность. На кадрах, опубликованных на странице Королевой, она запечатлена со специальным непрозрачным экраном, полностью закрывающим лицо во время прибытия в студию. Затем певица показала, как ее одевают в костюм Мышонка.