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15 минут назад

Наташа Королева заявила, что сбросила два килограмма на первой репетиции в шоу "Маска"

Газета.Ru

Певица Наташа Королева похудела на два килограмма после первой репетиции номера в рамках шоу «Маска» на НТВ. Об этом она рассказала подписчикам своей страницы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Королева заявила, что сбросила два килограмма на первой репетиции "Маски"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Первая репетиция. Минус два килограмма, вариант быстро похудеть», — написала Королева под видео, на котором она танцует на сцене в костюме Мышонка.

Артистка также показала закулисье шоу, на которое нужно приезжать в специальной форме, чтобы случайно не раскрыть свою личность. На кадрах, опубликованных на странице Королевой, она запечатлена со специальным непрозрачным экраном, полностью закрывающим лицо во время прибытия в студию. Затем певица показала, как ее одевают в костюм Мышонка.

«Костюм очень жаркий, а голова тяжеленная», — пожаловалась Королева.

В десятом выпуске шоу «Маска» также стало известно, что за костюмом Мумии скрывался исполнитель Ярослав Сумишевский.

Звёзды,Ярослав Сумишевский,Наташа Королева,
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