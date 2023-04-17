$81.63+0.1289.66-0.50
37 минут назад

Регина Тодоренко призналась, что "прикипела" к Наталье Подольской

Газета.Ru

Телеведущая Регина Тодоренко на премьере альбома Натальи Подольской «Конечно, да!» призналась «Пятому каналу», что крепко подружилась с супругой Владимира Преснякова.

Тодоренко призналась, что "прикипела" к Подольской
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Как-то так прикипели друг к другу, даже сами не поняли, как. Правда, такое ощущение, что мы родственники или знакомы из прошлой жизни еще. Вот как раз сейчас поедем вместе в Дубай семьями отдыхать. Проверим дружбу в путешествии», — посмеялась Тодоренко.

Телеведущая отметила, что они с Подольской подружились с первой минуты знакомства.

Звёзды,Регина Тодоренко,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий