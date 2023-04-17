Тодоренко призналась, что "прикипела" к Подольской

«Как-то так прикипели друг к другу, даже сами не поняли, как. Правда, такое ощущение, что мы родственники или знакомы из прошлой жизни еще. Вот как раз сейчас поедем вместе в Дубай семьями отдыхать. Проверим дружбу в путешествии», — посмеялась Тодоренко.