Гурцкая рассказала, как Олешко научил ее справляться с волнением

«Однажды ко мне на эфир пришел мой друг, настоящий профессионал своего дела, артист с большой буквы Александр Олешко. Я писала вопросы для нашей беседы, переживала, и, конечно же, перед эфиром он заметил мое волнение. Тогда Александр посоветовал мне расслабиться, просто быть собой и импровизировать», — вспомнила Гурцкая.