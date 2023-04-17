Гурцкая рассказала, как Олешко научил ее справляться с волнением

Незрячая певица Диана Гурцкая в колонке для «ФАН» рассказала, как телеведущий Александр Олешко научил ее справляться с волнением в эфире.
«Однажды ко мне на эфир пришел мой друг, настоящий профессионал своего дела, артист с большой буквы Александр Олешко. Я писала вопросы для нашей беседы, переживала, и, конечно же, перед эфиром он заметил мое волнение. Тогда Александр посоветовал мне расслабиться, просто быть собой и импровизировать», — вспомнила Гурцкая.
По словам звезды, она и по сей день продолжает пользоваться этим советом. Благодаря этому Гурцкая больше не боится повториться или оговориться в эфире, так как поняла, что если говорить искренне, то и интервью пройдет наилучшим образом.