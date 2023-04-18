Айза ответила раскритиковавшим размер ее губ хейтерам

«Есть люди, которых волнуют мои огромные губы. И у меня для вас есть хорошая новость: эти губы не у вас. И хорошая новость для меня: я хочу сама своими губам целовать свои губы, потому что они восхитительны. Я никого не слушаю и делаю что хочу. Это же не так важно, какие у меня губы. Мне кайфово, я чувствую себя круто с ними, поэтому дайте мне побыть счастливой. Они не делают меня глупой или неинтересной», — объяснила инфлюэнсерша.