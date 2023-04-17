Ким Кардашьян высмеяли в сети из-за отсутствия пальца на фото

Американская телезвезда Ким Кардашьян поделилась снимком в бикини и рассмешила подписчиков. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Предпринимательница опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в бикини бежевого цвета с собранными в гладкий пучок волосами. Знаменитость запечатлела себя в зеркало в ванной комнате. При этом от макияжа и аксессуаров бизнесвумен отказалась.

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Поклонники высмеяли Кардашьян за нелепый фотошоп в многочисленных комментариях под размещенным кадром. В частности, фанаты обратили внимание на отсутствующий средний палец манекенщицы. «Интересно, понимает ли она, что мы видим, насколько плох этот фотошоп?», «Где палец, Ким?», «Перестаралась и замазала палец», «Количество ретуши неадекватно», — высказывались пользователи сети.