Хейли Бибер показала рельефную фигуру в нижнем белье и косухе

Модель и жена певца Джастина Бибера Хейли опубликовала фотографию в откровенном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Хейли Бибер устроила фотосессию в новом образе. Перед камерой она позировала в белоснежном комплекте нижнего белья, носках и в кожаной косухе. Модели сделали «мокрую» укладку и макияж с акцентом на красной помаде. Съемку провели для бренда Rhode.