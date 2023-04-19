Хейли Бибер показала рельефную фигуру в нижнем белье и косухе

Модель и жена певца Джастина Бибера Хейли опубликовала фотографию в откровенном образе. Снимками она поделилась в социальных сетях.
Хейли Бибер устроила фотосессию в новом образе. Перед камерой она позировала в белоснежном комплекте нижнего белья, носках и в кожаной косухе. Модели сделали «мокрую» укладку и макияж с акцентом на красной помаде. Съемку провели для бренда Rhode.
Поклонники отметили красоту спортивной фигуры Хейли Бибер и написали в комментариях: «Какая вы красотка», «Самая горячая модель», «Лучшая», «Потрясающая фигура», «Прекрасно выглядишь».