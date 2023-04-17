Раскрылась стоимость кольца Бузовой с бриллиантом в десять каратов

Стала известна стоимость кольца с бриллиантом, купленного популярной российской телеведущей, экс-звездой "Дома-2", певицей Ольгой Бузовой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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По данным канала, Бузова потратила на кольцо с драгоценным камнем в 10 каратов за стоимость, превышающую 3,5 миллиона рублей. Такой вывод сделал ювелир Михаил Погуляев исходя из огранки и формы камня.

Ранее телеведущая появилась, сверкая новым кольцом на пальце, во время музыкального фестиваля «Nовый МузОN». Бузова с удовольствием показала драгоценность на камеру, отметив, что это не подарок поклонника, а ее собственная покупка.