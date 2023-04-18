Кайли Дженнер закрутила роман с Тимоти Шаламе

Новость о возможных отношениях актера и представительницы семьи Кардашьян обсуждается уже неделю.

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Кайли долгое время была в отношениях с рэпером Трэвисом Скоттом. Пары двое детей дочь Сторми и сына Эйра. Дети не стали поводом для женитьбы, возлюбленные расстались в январе нынешнего года.

По сообщению источника, отношения Кайли и Тимоти начались в прошлом месяце. Кайли не расценивает отношения с Шаламе, как серьезные, но хочет посмотреть, что будет дальше.

На фестивале Coachella Кайли провела время в компании друзей. Пара пока решила не рассказывать о своих отношениях.