$81.63+0.1289.66-0.50

Кайли Дженнер закрутила роман с Тимоти Шаламе

Новость о возможных отношениях актера и представительницы семьи Кардашьян обсуждается уже неделю.

Кайли Дженнер закрутила роман с Тимоти Шаламе
© Runews24

Кайли долгое время была в отношениях с рэпером Трэвисом Скоттом. Пары двое детей дочь Сторми и сына Эйра. Дети не стали поводом для женитьбы, возлюбленные расстались в январе нынешнего года.

По сообщению источника, отношения Кайли и Тимоти начались в прошлом месяце. Кайли не расценивает отношения с Шаламе, как серьезные, но хочет посмотреть, что будет дальше.

На фестивале Coachella Кайли провела время в компании друзей. Пара пока решила не рассказывать о своих отношениях.

Однако папарацци заметили пару на свидании в Лос-Анджелесе. Возлюбленные отправились в мексиканскую закусочную Tito's Tacos.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий