Боня откровенно рассказала, из-за чего рассталась с отцом ее дочери

Образ распутницы, который то и дело пытаются прикрепить к телеведущей, совсем не совпадает с реальностью. В биографии Виктории Бони не так много мужчин, как приписывают ей интернет-пользователи. К тому же с одним из них — ирландским миллиардером Алексом Смерфитом — звезда телевидения прожила без малого семь лет! После расставания им удалось сохранить прекрасные отношения — во многом из-за общей дочери Анджелины. Однако поговорить по душам и обсудить, почему же они так и не смогли построить семейное счастье, получилось только через много-много лет.

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«Мы не ругались, у нас не было конфликтов, но за все это время не было серьезного разговора», — поделилась Виктория в интервью на YouTube-канале «Начало».

Но год назад она встретила Алекса в аэропорту в Мадриде и предложила приехать на ретрит, который организовывала. А мужчина был к этому не готов и ответил:

«Ты знаешь, я бы хотел, не смогу быть с тобой в одном пространстве после того, что у нас было».

Эти слова Виктория не могла забыть несколько месяцев, поэтому предложила встретиться.

«Три недели назад я приехала в кафе и села перед ним. И я хотела ему сказать что-то, но не знала, что заплачу. Сижу плачу, у меня слезы текут, я не могу даже слово произнести. Сказала, что хочу извиниться перед ним. Я созрела до того, что очень важно сказать это человеку», — растрогалась она.

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Виктория и Алекс сошлись на том, что в отношениях чувствовали себя одинокими и не могли дать друг другу то, чего хотелось бы.

«Я поняла, что я могу сегодня дать, даже на расстоянии, даже не будучи в отношениях, гораздо больше, чем могла дать тогда», — сделала вывод телеведущая.